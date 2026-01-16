В Госдуме объяснили, как россияне могут получить перерасчет за содержание домов

Собственники жилья в многоквартирных домах (МКД) могут требовать перерасчета платы за содержание общедомового имущества при некачественной работе управляющей компании (УК). Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, если в акте сдачи-приемки оказания услуг указано, что работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в должном объеме, за этим следует перерасчет платы за содержание и ремонт.

Депутат добавила, что для систематического контроля за работой УК следует выбрать совет дома, а также наделить председателя правом подписывать акты на общем собрании.

До этого депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что управляющая компания не должна игнорировать законные обращения и требования жильцов. В случае бездействия организации необходимо последовательно двигаться по «лестнице жалоб» в контролирующие органы.

