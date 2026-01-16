Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Госдуме объяснили, как россияне могут получить перерасчет за содержание домов

Разворотнева: жильцы могут получить перерасчет при плохой работе УП
Roman Denisov/Global Look Press

Собственники жилья в многоквартирных домах (МКД) могут требовать перерасчета платы за содержание общедомового имущества при некачественной работе управляющей компании (УК). Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, если в акте сдачи-приемки оказания услуг указано, что работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в должном объеме, за этим следует перерасчет платы за содержание и ремонт.

Депутат добавила, что для систематического контроля за работой УК следует выбрать совет дома, а также наделить председателя правом подписывать акты на общем собрании.

До этого депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что управляющая компания не должна игнорировать законные обращения и требования жильцов. В случае бездействия организации необходимо последовательно двигаться по «лестнице жалоб» в контролирующие органы.

Ранее россиянам рассказали, можно ли засудить городские власти за падение на нечищеном тротуаре.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634147_rnd_6",
    "video_id": "record::c68de872-0f29-4955-b4a9-bf490623b00b"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+