Стал известен тайный план Трампа по Ирану

WSJ: Трампа попытались переубедить в решении нанести удар по Ирану
Evelyn Hockstein/Reuters

Президента США Дональда Трампа заставили усомниться в том, что атака на Иран приведет к краху режима. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Президент (США - прим. ред.) Трамп получил информацию о том, что крупномасштабный удар по Ирану вряд ли приведет к падению правительства и может спровоцировать более широкий конфликт, сообщили американские официальные лица», — пишет издание.

По информации официальных лиц, США необходимо будет больше военной мощи на Ближнем Востоке, чтобы нанести крупномасштабный удар и защитить своих военных в регионе, а также оборонить союзников, таких как Израиль.

Как отмечается, американский президент еще не принял финального решения против Тегерана. При этом он запросил размещение военных сил в регионе, если все же прикажет нанести массированный удар по Исламской Республике. Издание сообщает, что глава Белого дома может дать указание Пентагону отправить авианосную группу USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Журналисты сообщили, что иранские представители уже предупредили Турцию, ОАЭ и Оман о том, что в случае нападения Иран нанесет удар по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.

