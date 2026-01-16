Размер шрифта
В Москве мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта на остановке

МВД: в Москве пострадали три человека после стрельбы из светошумового пистолета
Виталий Аньков/РИА Новости

В центре Москвы в ходе конфликта произошла стрельба из светошумового пистолета, в результате которой пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«В полицию поступило сообщение о совершении противоправных действий на улице Народная. <...> Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил предположительно светошумовой пистолет», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Троих пострадавших направили в медицинское учреждение. Всего в территориальный отдел полиции доставили шесть предполагаемых участников конфликта для дальнейшего разбирательства.

По информации телеканала РЕН ТВ, конфликт произошел на остановке. Несколько мужчин вели себя непристойно в автобусе, из-за чего другой пассажир сделал им замечание. Участники конфликта вышли на остановку, где мужчина достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов.

В декабре прошлого года во дворе дома на Мичуринском проспекте в Москве раздались выстрелы. В МВД заявили, что после этого задержали двух мужчин и одну женщину в состоянии алкогольного опьянения. У них изъяли «предмет, конструктивно схожий с пистолетом». Задержанных доставили в отдел полиции в Тропарево-Никулино для дальнейшего разбирательства.

Ранее москвич открыл стрельбу по самокатчикам и получил срок.

