В Севастополе подростки прикурили от Вечного огня

В Севастополе полицейские ищут двух неизвестных, которые на видео прикурили сигарету от Вечного огня, сообщает УМВД по городу.

Видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, правоохранители заметили в сети 30 августа. Действие происходило на улице Катерная у мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны.

«В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Севастополю устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм», ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.