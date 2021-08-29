В Кабуле произошел новый взрыв

Новый взрыв произошел в афганском Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия очевидцы публикуют в Twitter. На кадрах видно, как над зданием в Кабуле поднимается дым.

Как сообщает Aśvaka со ссылкой на очевидцев, в жилой дом попала ракета.

На данный момент официальной информации о произошедшем не поступало, сведения о жертвах и пострадавших не приводятся.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). Погибли почти 200 человек.