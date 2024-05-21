Депутат избил участника СВО до потери сознания

Участника специальной военной операции избили в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По информации источника, конфликт начался на дороге в Тарусском районе. Мужчина, участвовавший в СВО, в нетрезвом состоянии подрезал автомобиль односельчанина. Между ними произошла перепалка, в результате которой бойцу пригрозили некими связями с «влиятельным депутатом местного сельского поселения Романом Викторовичем».

Вечером к дому участника спецоперации подъехало несколько машин. Среди ворвавшихся в дом был и депутат. Мужчину вывели на улицу и избили до потери сознания. В результате этого у бойца СВО были обнаружены переломы костей лица и пазух носа. Военнослужащий написал заявление в полицию.

Пресс-служба СК РФ по Калужской области сообщила, что по факту причинения телесных повреждений участнику СВО организована проверка.

20 мая в городе Дмитрове Московской области мигрантка захватила квартиру участника специальной военной операции и поселила там других иностранцев.

Днем ранее во Владивостоке мужчина напал на ветерана СВО из-за шума и звуков его протеза.

Ранее в Волгограде участник СВО напал на 12-летнюю девочку.