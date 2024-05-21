В России запретили прогнозы о резком подорожании товаров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила российским экспертам рассуждать о возможном росте цен на товары в стране, пишет Baza в Telegram-канале.

Последней каплей для ведомства стала опубликованная на одном из порталов новость, в которой аналитик спрогнозировал скорый рост на базовые продукты до 30%, сообщает издание. ФАС направила эксперту предупреждение.

В службе опасаются, что подобные высказывания могут спровоцировать участников рынка начать повышать стоимость продукции, а потребителей — запасаться товарами. В конечном итоге это приведет к ажиотажу и скачку цен.

До этого глава ФАС заявил, что в России наметилась тенденция к снижению стоимости куриных яиц. К концу апреля средняя стоимость десятка яиц опустилась до 125,16 рубля. Ожидается, что в течение года продукт подешевеет еще на 1–3%.

Ранее ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен.