Сильный пожар произошел в Киеве

Сильный пожар произошел в украинской столице. Об этом сообщает издание «Страна».

В публикации обратили внимание, что черный дым виден на большом расстоянии из разных районов города. По информации издания, возгорание произошло рядом со станцией метрополитена в Голосеевском районе на юго-западе Киева.

Авторы материала не раскрыли подробности происшествия. Местные власти и спасслужбы ситуацию не прокомментировали.

Накануне в двух областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Харьковской и Николаевской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).