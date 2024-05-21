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Госдума приняла закон о лимите на разовые банковские переводы граждан

Закон ограничит 100 тысячами рублей упрощенные переводы без открытия счета

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Depositphotos

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон об установлении лимита на разовые банковские переводы граждан для борьбы с отмывкой преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Новый закон ограничивает максимальную сумму средств, включая электронные, которые можно будет переводить разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, 100 тысячами рублей.

В настоящее время при переводах денежных средств на сумму свыше 15 тысяч рублей банком проводится упрощенная идентификация клиента-физлица по паспортным данным, а максимальная сумма не ограничена. В пояснительной записке к законопроекту пояснялось, что это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.

Закон вступит в силу через год со дня его официального опубликования.

20 мая сообщалось, что в Госдуме пройдет публичное обсуждение налоговой реформы. Ожидается, что в них примут участие представители Минфина, ФНС, деловых общественных объединений, а также представители региональных властей. Налоговая реформа предполагает более справедливое распределение фискальной нагрузки.

Ранее Госдума приняла поправки, ужесточающие закон об иноагентах.

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