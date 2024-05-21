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Суд приговорил новосибирского физика Маслова к 14 годам тюрьмы

Физика и специалиста по гидродинамике Маслова приговорили к 14 годам колонии

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ИТПМ СО РАН

Суд признал новосибирского физика Анатолия Маслова виновным в госизмене, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — огласила приговор председательствующая судья Ирина Фурманова.

Также 77-летнему физику было назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, которые составляют гостайну, на срок два года.

15 мая газета «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы суда, сообщала, что ученого из Новосибирска Анатолия Маслова требуют приговорить к 17 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее бывшего сотрудника «Яндекса» задержали по подозрению в госизмене.

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