Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик США Риттер заявил о переброске последних резервов ВСУ под Харьков

Экс-разведчик Риттер: ВСУ перебросили под Харьков свои последние резервы

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Rumble-канала Scott Ritter/U.S. Tour of Duty заявил, что Киев направил в Харьковскую область свои последние резервы.

По словам Риттера, даже такой шаг украинских властей едва ли сможет остановить российскую армию.

Бывший разведчик подчеркнул, что данный участок фронта был плохо защищен, ВСУ не выстроили там сильную оборону. К тому же, украинская армия с каждым днем становится только слабее.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов говорил, что российские войска не дадут Вооруженным силам Украины удержать Николаев, Одессу и Харьков.

По его словам, Николаев, Одесса и Харьков — «исконно русские территории» и, как он считает, украинские войска вряд ли смогут их удержать.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также сообщал, что российские войска взяли под контроль северную часть Волчанска.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами