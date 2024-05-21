Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Rumble-канала Scott Ritter/U.S. Tour of Duty заявил, что Киев направил в Харьковскую область свои последние резервы.

По словам Риттера, даже такой шаг украинских властей едва ли сможет остановить российскую армию.

Бывший разведчик подчеркнул, что данный участок фронта был плохо защищен, ВСУ не выстроили там сильную оборону. К тому же, украинская армия с каждым днем становится только слабее.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов говорил, что российские войска не дадут Вооруженным силам Украины удержать Николаев, Одессу и Харьков.

По его словам, Николаев, Одесса и Харьков — «исконно русские территории» и, как он считает, украинские войска вряд ли смогут их удержать.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также сообщал, что российские войска взяли под контроль северную часть Волчанска.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.