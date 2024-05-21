После операции на зубах у россиянки опустился глаз

В Краснодаре у женщины после операции на зубах опустился глаз, потребовалась помощь пластического хирурга. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боль и ей назначили гайморотомию. Операция прошла успешно, однако пациентка продолжала ощущать дискомфорт.

Позже десну женщины снова вскрыли и обнаружили там забытый тампон, который успел подгнить. Пациентке потребовалась чистка, которую провели спустя десять дней, но в процессе женщине сломали миндальную перегородку и повредили глазную ось.

В результате произошедшего у краснодарки опустился один глаз. Для исправления асимметрии она обратилась за медицинской помощью уже в Москве. Сейчас за плечами россиянки уже пять пластических операций. Отмечается, что боли все еще сопровождают ее.

Ранее стоматолог вкрутил зубной имплант в мозг пациента.