Олимпийская чемпионка Мамун заявила о желании сняться в супергеройском кино

Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро — 2016 и семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на премьере фильма «Майор Гром: Игра» заявила, что хотела бы иметь суперспособности.

«Я всю жизнь вырабатывала в себе стержень. А насчет суперспособностей — хотелось бы иметь все и сразу», — сказала Мамун.

Также олимпийская чемпионка призналась, что хотела бы сняться в супергеройском кино. Мамун высоко оценила фильмы о российском супергерое — майоре полиции Санкт-Петербурга Игоре Громе.

«Я была в восторге от первой части и также теперь в восторге от второй. Очень рада, что у нас в российском кино есть такие ребята, которые снимают настолько классные картины», — сказала Мамун.

Гимнастка назвала своим любимым персонажем из вселенной «Майора Грома» Дмитрия Дубина — стажера полиции, которого приставили помогать Игорю Грому.

«Мой любимый персонаж — Дима Дубин. Но в целом не хочется никого выделять, все персонажи классные. Мне очень нравится Любовь Аксенова в роли Юли Пчелкиной. Как говорится, за каждым сильным мужчиной стоит сами знаете кто», — сказала Мамун.

Светская премьера фильма «Майор Гром: Игра» состоялась 20 мая в кинотеатре «Октябрь». В широкий прокат фильм выходит 23 мая.

Ранее гимнастка Мельникова полетала на руках пилота самолета.