«Рад, что удалось уехать»: бывшего студента МГУ из Одессы выслали из РФ Суд в Москве одобрил высылку поддерживающего ВСУ бывшего студента-медика МГУ

Троицкий суд Москвы одобрил депортацию отчисленного из МГУ украинского студента Сергея Гулько. Впрочем, молодой человек покинул РФ еще 18 мая и находится в стране, название которой не раскрывает. В России студента-медика трижды арестовывали за посты в поддержку Украины и ВСУ, из МГУ его отчислили за несколько недель до окончания обучения.

Суд в Москве одобрил решение о депортации отчисленного из МГУ студента из Одессы Сергея Гулько. Его трижды арестовывали в РФ из-за постов в поддержку Украины и ВСУ. Это следует из данных в картотеке московских судов общей юрисдикции.

Впрочем, Гулько покинул Россию еще 18 мая. Сначала он пытался выбраться в Грузию, но там его не пропустили на границе.

«В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию, и мне позволили улететь (в третью страну. — «Газета.Ru»)», — рассказал РБК Сергей Гулько.

Молодой человек не раскрывает, где именно сейчас находится.

«Я очень рад, что мне удалось уехать и избежать серьезных последствий», — признался он РБК.

Три ареста

24-летний Сергей Гулько — гражданин Украины, он родился в Одессе. Молодой человек учился на шестом курсе МГУ, оканчивал факультет фундаментальной медицины. С начала апреля его трижды арестовывали из-за постов в поддержку Украины.

Первый раз Гулько задержали 3 апреля. По версии правоохранителей, он отказался предъявить паспорт при проверке документов, и его арестовали на десять суток за неповиновение полиции. Сам студент отрицал, что отказался показать паспорт или сопротивлялся.

Отсидев десять суток, Гулько был задержан прямо на выходе из спецприемника. Никулинский суд Москвы назначил ему еще 12 суток ареста за публикации в соцсетях.

После отбытия этих 12 суток студента вновь задержали и вручили предписание покинуть страну в течение трех дней, но после этого суд назначил ему еще 12 суток.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег «для нужд Вооруженных сил Украины», а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона», — писало тогда агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение источника в правоохранительных органах.

По утверждениям этого источника, Гулько якобы призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги «Украинской повстанческой армии» (экстремистская организация, запрещенная в России).

По мнению самого Гулько, его преследуют из-за доноса однокурсника, который несколько лет делал скриншоты его закрытого профиля Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Учебу закончить не удалось

Многочисленные аресты стали причиной отчисления украинского студента из МГУ, хотя у него и не было проблем с учебой.

«Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета фундаментальной медицины.

Сотрудники университета добавили, что им известно, что Сергей, «находясь в стенах университета, публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».

Сам Гулько сейчас сообщает, что находится в безопасности и собирается продолжить образование. «Варианты есть — работаю над этим», — сказал он и добавил, что «очень благодарен МГУ за время, проведенное в стенах университета».