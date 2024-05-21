Продюсер объяснил, зачем Познер и Ургант собрались в тур по Европе

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, зачем Владимир Познер и Иван Ургант запланировали тур по Европе.

«Я не думаю, что данный тур будет успешным, что они смогут покрыть неполученную прибыль от возможных гастролей по России. Мне кажется, это вариант для поддержки штанов. В России особо не разгуляешься кассовыми концертами, эфирами на телеканалах. Ургант не может этим похвастаться», — пояснил Рудченко.

Он считает, что формат этого тура можно охарактеризовать фразой: «Галопом по Европе». По мнению продюсера, оценить успешность грядущего мероприятия достаточно тяжело. Рудченко предположил, что в каждой стране Ургант с Познером смогут собрать зал из 1-1,5 тыс. человек. При этом он убежден, что они не станут давать больше одного концерта в стране, так как в Европе не так много русскоговорящего населения.

Концертный тур Урганта и Познера начнется 28 мая в Амстердаме. Они также планируют посетить Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне.

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