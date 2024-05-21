Пассажир самолета погиб во время сильной турбулентности

Летевший из Лондона в Сингапур мужчина погиб в результате сильной турбулентности. Об этом сообщает Business Insider.

Инцидент произошел на рейсе SQ321 Singapore Airlines, который вылетел из Великобритании вечером 20 мая.

«Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший», — говорится в заявлении сингапурских авиалиний.

Предположительно, он был не пристегнут.

По данным таиландского издания 3PlusNews, пострадали 30 пассажиров. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. На изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно несколько машин скорой помощи, припаркованных рядом с самолетом на взлетной полосе в аэропорту Бангкока.

Это второй инцидент со смертельным исходом за 77-летнюю историю авиакомпании. Singapore Airlines часто называют одним из лучших авиаперевозчиков в мире.

Сильная турбулентность часто может привести к травмам, когда пассажиры ударяются о потолок кабины, но смертельные случаи происходят крайне редко.

До этого в Alaska Airlines начали проверку самолетов после ЧП с оторвавшейся дверью.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.