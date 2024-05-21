Ученые нашли связь между СДВГ и зависимостью от видеоигр

Ливанские ученые из Университета Нотр-Дам-Луаз изучили взаимосвязь между зависимостью от видеоигр и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Игровое расстройство — это состояние психического здоровья, характеризующееся сильной тягой к видеоиграм, которая мешает работе, учебе и здоровым социальным взаимодействиям.

СДВГ представляет собой расстройство нервного развития, характеризующееся стойкими проявлениями невнимательности, гиперактивности и импульсивности, которые мешают повседневной деятельности.

Участниками исследования стали 383 студента. Их средний возраст составил 20 лет, и 74% из них были мужчинами. Опрос содержал оценку игровых расстройств (IGD-20) и СДВГ по шкале самоотчета о СДВГ для взрослых.

Результаты показали, что 4,3% участников исследования соответствовали условиям игрового расстройства. Среди студентов, страдающих игровым расстройством, 35,7% также соответствовали критериям СДВГ по сравнению с 23,3% студентов без игрового расстройства.

Лица с игровым расстройством, как правило, проводили больше времени за играми в рабочие дни по сравнению с лицами без игрового расстройства. Разница была еще более заметна в выходные дни.

Авторы исследования протестировали статистическую модель, предполагающую, что СДВГ приводит к зависимости от видеоигр. Результаты показали, что такая модель взаимоотношений между этими факторами действительно возможна.

Ранее ученые назвали полезный эффект от видеоигр для подростков.