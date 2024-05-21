В ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ

Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети Х.

«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине», — отметил он.

Липавский уточнил, что 90% из них пойдет на содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Глава чешского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия «должна возместить ущерб, причиненный войной».

Накануне в МИД Бельгии сообщили, что ЕС к июлю примет решение о передаче активов РФ Украине.

20 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поиск путей использования замороженных российских активов станет основной темой предстоящих встреч министров финансов из стран — членов G7.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.