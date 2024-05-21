Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН не смогли объяснить, почему Запад не говорит об ударах ВСУ по РФ

В ООН не смогли ответить, почему не обсуждают удары ВСУ по Белгородской области

close
100%
Shutterstock

У ООН нет доступа к банку данных для того, чтобы определить число жертв среди гражданского населения России в результате обстрелов территории РФ со стороны Украины, в том числе Белгородской области. Так пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту ответила на вопрос о том, почему в ООН не говорят об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению России, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации», — отметила она.

21 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников сразу несколько населенных пунктов Борисовского района Белгородской области. Так, в селе Зозули дрон сбросил взрывное устройство и выбил тем самым окна в двух частных жилых домах. Еще один дрон упал рядом с жилым домом и сдетонировал, однако обошлось без последствий.

Также на выезде из села Грузское дрон-камикадзе упал и взорвался. Из-за этого ассенизаторская машина получила повреждения. Еще один дрон сдетонировал после падения в центре села и посек осколками легковой автомобиль.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами