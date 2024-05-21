В ООН не смогли объяснить, почему Запад не говорит об ударах ВСУ по РФ

У ООН нет доступа к банку данных для того, чтобы определить число жертв среди гражданского населения России в результате обстрелов территории РФ со стороны Украины, в том числе Белгородской области. Так пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту ответила на вопрос о том, почему в ООН не говорят об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению России, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации», — отметила она.

21 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников сразу несколько населенных пунктов Борисовского района Белгородской области. Так, в селе Зозули дрон сбросил взрывное устройство и выбил тем самым окна в двух частных жилых домах. Еще один дрон упал рядом с жилым домом и сдетонировал, однако обошлось без последствий.

Также на выезде из села Грузское дрон-камикадзе упал и взорвался. Из-за этого ассенизаторская машина получила повреждения. Еще один дрон сдетонировал после падения в центре села и посек осколками легковой автомобиль.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино.