Смертельный напиток или панацея? Что думает наука про чайный гриб

Напитку на основе чайного гриба, или комбуче, приписывают массу полезных свойств. Говорят, что он помогает поддерживать вес, способствует нормализации работы ЖКТ, улучшает состояние кожи и содействует борьбе со многими заболеваниями. Насколько эти утверждения правдивы, в каком случае чайный гриб может привести к смерти, почечной недостаточности и отравлению, и кому его пить не стоит — в материале «Газеты.Ru», подготовленном к Международному дню чая.

Чайный гриб — это симбиотический организм из дрожжей и бактерий, с помощью которого с добавлением чая и сахара можно сделать ферментированный напиток. В результате получается жидкость, содержащая уксус, витамины группы B и многие другие типы кислот, включая аминокислоты. В процессе ферментации в составе также появляется этанол, достигая примерно 0,55%.

Чайный гриб упоминается около 220 года до н. э. в китайских источниках как очищающий и наполняющий энергией. По словам шеф-редактора блока редакций «Химия» и «Медицина» Большой российской энциклопедии Дениса Андреюка, чайный гриб — это сложная микробиологическая конструкция, в которой грибок, немножко похожий на пивные дрожжи, «дружит» с особенной бактерией. Этот симбиоз крайне эффективно борется с другими микроорганизмами.

«Эти двое так выстроили свою биохимию и так стратегически используют пространство, что их симбиоз оказывается очень эффективным в конкуренции с самыми разными другими микроорганизмами. Симбионт питается сахаром, сперва грибок расщепляет сахарозу на глюкозу и фруктозу. Фруктозу он ест сам, в итоге у него получается этанол, углекислый газ и энергия для жизни. Бактерии питаются сахарозой и этанолом, в итоге получая уксус и множество других веществ, в том числе глюконовую кислоту, другие органические кислоты, а также широкий спектр всяких полезных метаболитов, например, витамины группы В», — рассказал специалист.

Напитку часто приписывают оздоровительные свойства, в том числе противовоспалительные и антиоксидантные. Кроме того, считается, что напиток помогает бороться с лишним весом, раком, улучшает иммунитет, нормализует работу кишечника и кровяное давление. Наукой лекарственный эффект от употребления чайного гриба не подтвержден до сих пор, в том, что касается медицинских эффектов, ситуация неоднозначная, считает Андреюк.

«С одной стороны, есть много публикаций, которые показывали множество полезных эффектов — от гепатопротекции до снижения веса. С другой стороны, все известные публикации имеют низкую доказательную силу. И одна из причин кроется в биологии симбионта. Комбуча может складываться из разных видов микроорганизмов, жить может на самых разных субстратах и в очень широком диапазоне внешних условий. И все это вместе сильно затрудняет задачу стандартизации для корректного и достаточно масштабного медицинского исследования. Но есть и третья сторона — эту микробиологическую систему люди знают с глубокой древности, как сыр, как пиво или соевый соус. А это значит, что интегрально и статистически пользы от чайного гриба все-таки больше, чем вреда», — считает Андреюк.

Доказанная польза

Обзор научной литературы 2022 года показал: напиток из чайного гриба обладает в основном антиоксидантной активностью, которая скорее связана со свойствами чая, на основе которого приготовлен напиток. Антиоксиданты — это вещества, которые помогают замедлить процессы окисления и восстановить поврежденные клетки. Это помогает замедлять старение, а также предотвращать развитие опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний.

Другая научная работа также подтвердила антиоксидантные свойства напитка. Выяснилось, что если добавить чай ройбуш, можно получить низкую концентрацию этанола и уксусной кислоты, а также добиться большего влияния на восстановление окислительных повреждений.

«Однако важно отметить одно: все эти исследования проводились на животных. В настоящее время не проводится крупных исследований, касающихся прямого воздействия чайного гриба на организм человека. Это ставит под сомнения утверждения о его полезных свойствах», — рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Юлия Атаманова.

Впрочем, по словам специалиста, можно уверенно говорить о том, что комбуча может благотворно влиять на состояние кишечника.

«В методических рекомендациях Гарвардского университета сказано, что комбуча имеет много пробиотиков в составе. Пробиотики позволяют эффективно устранять дисбактериоз, помогают предотвратить возникновение кишечных инфекций и устраняют их последствия, повышают иммунитет и помогают в профилактике рецидивов бактериальных и грибковых инфекций. При этом большой разницы от состава напитка нет, чай — это просто питательная среда для наших микроорганизмов, которые и обеспечивают основной эффект», — добавила Атаманова.

Угроза смерти

Помимо научных статей, посвященных пользе напитка, есть и те, которые говорят об опасности комбучи.

«В медицинских источниках присутствуют примеры негативного воздействия комбучи на здоровье человека. При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя (образуется в процессе жизнедеятельности колонии бактерий и грибов).

Не рекомендуется употреблять напиток из чайного гриба беременным, кормящим грудью женщинам, детям младшего возраста и людям с ослабленным иммунитетом. Компоненты напитка могут вызывать аллергическую реакцию при индивидуальной непереносимости», — рассказала «Газете.Ru» диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

Например, одно из исследований было посвящено патогену, который может поражать чайный гриб. Это аспергилл — род аэробных плесневых грибов, которые могут провоцировать целый ряд заболеваний человека, таких как инфекция наружного уха, поражения кожи и изъязвления. Употребление пораженного плесенью напитка может привести к летальному исходу для людей с ослабленной иммунной системой.

Так, был описан случай токсического отравления молодого ВИЧ-инфицированного человека после употребления чайного гриба. У него наблюдались повышенная температура тела, отдышка, острая почечная недостаточность, ему потребовались седативные препараты и интубация для контроля дыхательных путей.

«Напиток не стоит пить людям, у которых есть серьезные заболевания почек, легких и печени, а также людям со слабой иммунной системой. Это люди с онкологическими заболевания, ВИЧ-инфицированные и пережившие трансплантацию органов. Ряд исследований показал, что чайный гриб может негативно повлиять на иммунитет, также он может привести к нарушению кислотности крови, что может привести к нарушению функций органов. Был зафиксирован

один летальный случай после употребления комбучи, также были госпитализированы два пациента: с заболеванием почек и легких»,

— рассказала Атаманова, отметив, что во всех случаях речь идет о домашнем напитке, который мог быть неправильно приготовлен.

Пить или не пить?

Если же вы все-таки считаете, что плюсы напитка из чайного гриба перевешивают минусы, Атаманова советует приобретать комбучу в магазине и внимательно изучать этикетку — лучше брать напиток с калорийностью до 5 ккал на 100 мл, в таком напитке мало сахара.

«Комбуча может быть хорошей, более здоровой альтернативой газированным напиткам. Она улучшает микрофлору и может разнообразить рацион. Однако важно понимать: чтобы улучшить микрофлору недостаточно пить и есть продукты, богатые пробиотиками, также нужно есть фрукты, цельнозерновые продукты, много двигаться и хорошо спать. Если соблюдать все эти предписания, то комбуча будет хорошим дополнением для поддержания микрофлоры кишечника, а хороший микробиом, как известно, это и иммунитет, и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, и сахарного диабета», — рассказала Атаманова.

По словам Атамановой, не стоит пить больше 120 мл напитка в день. В ином случае чрезмерное его употребление может привести к проблемам с пищеварением: вздутию, диарее и метеоризму.

Кроме того, по словам врача-терапевта клиники «Будь Здоров» Анны Абраменковой, пить комбучу стоит с осторожностью из-за побочных эффектов.

«После употребления напитка могут возникнуть аллергия или индивидуальная непереносимость, поэтому стоит проявить осторожность, если ранее вы никогда не употребляли его и склонны к аллергическим реакциям. Чайный гриб может вызывать раздражение желудка, усиление симптомов гастрита, особенно, если гриб «бродил» слишком долго, а также проблемы со здоровьем у людей с почечной и печеночной недостаточностью. Еще немаловажно, что при брожении гриба образуется в небольшом количестве этиловый спирт. А значит, если вы принимаете препараты, при которых нельзя алкоголь (антибиотики, антидепрессанты и т.п.), также нельзя употреблять и напиток на основе чайного гриба», — рассказала специалист.