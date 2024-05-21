Совет стражей конституции Ирана утвердил проведение выборов президента

Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Внеочередные выборы в стране назначили катастрофы вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

До этого стало известно, что турецкая сторона передавала всю информацию Ирану по поисковым работам в связи с крушением вертолета иранского лидера. Накануне выяснилось, что глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на вертолете президента страны.

19 мая вертолет с главой исламской республики потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.