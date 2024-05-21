Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совет стражей конституции Ирана утвердил проведение выборов президента

Совет стражей Конституции Ирана назначил внеочередные выборы на 28 июня

close
100%
Shutterstock

Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Внеочередные выборы в стране назначили катастрофы вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

До этого стало известно, что турецкая сторона передавала всю информацию Ирану по поисковым работам в связи с крушением вертолета иранского лидера. Накануне выяснилось, что глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на вертолете президента страны.

19 мая вертолет с главой исламской республики потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.

Все новости на тему:
Крушение вертолета Раиси
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами