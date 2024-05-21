Стало известно о планах Disney снять спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

Продюсер Джерри Брукхаймер в разговоре с Variety подтвердил планы Disney снять два спин-оффа «Пиратов Карибского моря».

«Это два разных фильма. Мы надеемся снять их оба, и я думаю, что Disney согласны с тем, что они действительно хотят снять фильм с Марго [Робби]», — отметил Брукхаймер.

В 2020 году актриса Марго Робби отмечала, что Disney не особо заинтересовались перезапуском франшизы с большим количеством женских персонажей. Однако Брукхаймер выразил мнение, что киностудия заинтересована и в спин-оффе с Марго и в другом фильме по франшизе. Продюсер также поблагодарил Джонни Деппа за вклад в создание главного героя саги, капитана Джека Воробья.

«Я люблю его. Он хороший друг. Он потрясающий артист и у него уникальный образ. Он создал капитана Джека. Этого не было на странице, он немного сыграл Пепе Ле Пью и Кита Ричардса. Это была его интерпретация Джека Воробья», — отметил продюсер.

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