Активисты пожаловались на россиянина за фото-пародию на картину «Тайная вечеря»

Активисты из «Русской общины» попросили проверить пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря», которую житель Когалыма Вадим Адаменко разместил на своей странице во «ВКонтакте». Об этом сообщает издание «Муксун».

Мужчина опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где поделился эмоциями от игры в квиз. К публикации он прикрепил картину Леонардо да Винчи и фото-пародию на нее с участниками викторины.

На пост обратили внимание участники движения «Русская община», посчитав, что такая фотография оскорбляет чувства верующих. Под фото пользователи соцсети оставили десятки возмущенных комментариев и попросили убрать снимок.

Автор снимка в беседе со СМИ уточнил, что не хотел никого обидеть.

«Оскорблять Бога или поднимать резонанс не было и в помине. На пост отреагировал руководитель «Русской общины» по городу Когалым из-за личной неприязни. <...> Лично я с ним не знаком. Но он регулярно пишет на меня жалобы», — уточнил Адаменко.

ГУ МВД РФ по ХМАО начало проверку по факту публикации мужчины.

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