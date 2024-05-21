Путин планирует посетить Узбекистан с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и обсудил с ним свой предстоящий визит в республику. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан», — говорится в публикации.

В Кремле уточнили, что лидеры двух государств в этом контексте затронули ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Отмечается, что Путин и Мирзиёев также обсудили недавний визит российского лидера в Китай.

20 мая Владимир Путин отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поблагодарил его за теплый прием во время государственного визита в Китай. Глава российского государства подчеркнул, что будет рад продолжению диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Ранее политолог заявил, что Россия и Китай в равной степени зависят друг от друга.