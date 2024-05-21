Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин планирует посетить Узбекистан с государственным визитом

Путин обсудил с главой Узбекистана Мирзиёевым свой предстоящий визит в страну

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и обсудил с ним свой предстоящий визит в республику. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан», — говорится в публикации.

В Кремле уточнили, что лидеры двух государств в этом контексте затронули ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Отмечается, что Путин и Мирзиёев также обсудили недавний визит российского лидера в Китай.

20 мая Владимир Путин отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поблагодарил его за теплый прием во время государственного визита в Китай. Глава российского государства подчеркнул, что будет рад продолжению диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Ранее политолог заявил, что Россия и Китай в равной степени зависят друг от друга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами