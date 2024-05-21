Стало известно, сколько россиян имеют личный капитал от 100 млн рублей

На конец 2023 года в России насчитывалось 21,8 тыс. банковских клиентов, личный капитал которых превышал 100 млн рублей. За год их стало больше в 1,5 раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор аналитической компании Frank RG.

При этом каждый пятый клиент этой категории является сверхбогатым с капиталом от 500 млн рублей. За год число таких россиян выросло на 60% или 1,6 тыс. человек.

Общий капитал потребителей, чьи ликвидные активы превышают 100 млн рублей, по оценкам на конец прошлого года составил 13,1 трлн рублей.

Большую часть своих сбережений состоятельные россияне в 2023 году хранили в рублях (70,6%), остальное — в валюте. Самым популярным остается доллар, на него пришлось порядка 53% нерублевых сбережений россиян. На второе место вырвался юань с долей 31%. Доля евро упала до 12%.

До этого сообщалось, что запасы золота на руках у россиян превысили резервы ЦБ.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2024 году.