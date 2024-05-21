В Европе заявили, что Международный уголовный суд спас Нетаньяху

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиваться ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спасло его карьеру. Об этом пишет европейское бюро газеты Politico.

Главный прокурор МУС Карим Хан объявил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест премьера Израиля, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинской группировки ХАМАС.

В статье говорится, что до этого кабинет израильского премьер-министра находился на грани краха в связи с тем, что отставной генерал, депутат Бенни Ганц пригрозил уйти из правительства, если Нетаньяху не выполнит свои обязательства по плану послевоенного управления сектором Газа.

Благодаря заявлению Хана «восстание отставного генерала» отошло на второй план. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид, один из главных политических противников Нетаньяху, осудил прокурора МУС и назвал его заявление «катастрофой» и «полным моральным провалом». Лапид заявил своей парламентской фракции, что он надеется, что конгресс США осудит инициативу Хана.

Кроме того, осудил главного прокурора МУС и Ганц. Он заявил, что проводить параллели между лидерами демократической страны и ХАМАС — это искажение справедливости и «вопиющее моральное банкротство».

До этого в Израиле заявили, что прокурор МУС пытается лишить страну права защищать себя.

Ранее в Кремле прокомментировали желание прокурора МУС арестовать Нетаньяху.