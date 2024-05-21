В США потребовали от Германии усилить соблюдение санкций в отношении РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с банкирами во Франкфурте потребовала от них усилить меры по соблюдению антироссийских санкций, чтобы не лишиться доступа к долларовой системе. Об этом сообщает Reuters.

«Россия отчаянно стремится заполучить критически важные товары из передовых экономик, таких как Германия и США. Мы должны оставаться бдительными и не давать Кремлю возможности пополнять свою оборонную промышленную базу и получать доступ к нашим финансовым системам», — предупредила Йеллен.

По ее словам, наибольшую озабоченность вызывают попытки обхода санкций через Китай, ОАЭ и Турцию.

«Минфин работает над пресечением таких случаев везде — от Центральной Азии до Кавказа и по всей Европе», — отметила глава американского ведомства.

Ранее Казначейство США добилось от австрийского Raiffeisen Bank отказа от сделки с российским миллиардером Олегом Дерипаской на €1,5 млрд. Регулятор предупредил банк о возможном ограничении доступа к долларовой системе из-за присутствия в России.

Помимо санкций на встрече обсуждалась стабильность мировой экономики и финансовой системы. По мнению Йеллен, она остается устойчивой, несмотря на потенциальные риски, включая высокий корпоративный долг и напряженность на рынке коммерческой недвижимости.

Ранее в Минфине США назвали главную тему предстоящих встреч в формате G7.