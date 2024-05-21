В Ставрополе задержали бывшего министра дорожного строительства Игоря Васильева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника издания в правоохранительных органах, чиновник и еще один задержанный убедили подрядчика, который заключил муниципальный контракт на реконструкцию дороги в Курском округе, что смогут поставить щебень в нужном количестве. Однако соучастники похитили 50 млн рублей.

До этого стало известно, что во всех отделениях Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области проходят обыски. Предполагается, что это связано с расследованием уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере экс-невестки бывшего екатеринбургского главы Аркадия Чернецкого.

Агентство Eanews указывает, что дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны в размере 50 млн рублей. 21 марта Чернецкая была арестована.

Ранее силовики пришли с обыском к экс-главе муниципального собрания одного из районов Москвы.