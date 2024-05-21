Совбез ООН отверг резолюцию России о космическом разоружении. Какие страны проголосовали против? Совбез ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе

Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию о полном запрете размещения оружия в космосе. Семь стран выступили за, семь против, одна воздержалась. Москва представила свой собственный проект вскоре после того, как наложила вето в Совбезе на аналогичную резолюцию в интерпретации США и Японии.

Совет Безопасности ООН отклонил инициированный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщается в X (бывшая Twitter) всемирной организации.

Документ поддержали семь стран, еще семь высказались против, одна воздержалась. Резолюция считается принятой, когда за нее проголосовали девять членов Совета Безопасности, и ни один из постоянных членов не выступил против.

Среди поддержавших стран — Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Выступили против США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Воздержавшейся страной стала Швейцария.

Комментируя итоги голосования, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада сбросили с себя маски, проголосовав против российской резолюции по предотвращению гонки вооружений в космосе. В свою очередь Постпред Китая Фу Цун выразил глубокое разочарование тем, что Совет Безопасности не принял предложенную Россией резолюцию.

О чем резолюция

Россия предложила документ, который требовал от всех стран немедленных мер по предотвращению размещения оружия в космосе, применения силы в космосе, а также направления оружия с Земли на объекты в космическом пространстве и наоборот. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что один из ключевых аспектов этой резолюции заключается в призыве ко всем государствам начать переговоры о создании правового механизма, исключающего гонку вооружений в космическом пространстве.

Проект России был подготовлен вскоре после того, как в конце апреля в Совбезе ООН прошло голосование по резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. В нем, в частности, говорилось, что «наша общая цель — не допустить гонки вооружений в космосе», а также требуется выполнение обязательств в рамках Договора о космосе (Соглашение от 27 января 1967 года, подписанное СССР, США и Великобританией. Документ ограничивает возможности размещения и испытания ядерного оружия в космосе, а также запрещает использовать Луну для тестирования вооружений и создания военных баз. При этом запрета на разработку подобного оружия в документе не было. В договоре состоят 114 государств).

Россия наложила вето из-за того, что в текст проекта резолюции отказались внести поправку России и Китая о запрете в космосе вообще любого вида оружия, а не только оружия массового уничтожения (ОМУ).

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Россия выступает за полный запрет любого типа вооружений в космосе и готова подписать соответствующий договор «хоть завтра». По его словам, США и их союзники выступали за размещение оружия в космосе, включая ударные боевые системы.

Противоспутниковое оружие России

В феврале этого года Белый дом заявил, что Россия работает над созданием противоспутникового оружия. В апреле, после голосования по резолюции США и Японии в Совбезе ООН, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан снова повторил тезис о том, что Россия занимается разработкой космического спутника с ядерным зарядом.

«Как мы отмечали ранее, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает новый спутник, оснащенный ядерным устройством. Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию», — сказал тогда он.

Василий Небензя позднее пояснил, что Россия наложила вето из-за стремления к полному запрету вооружения в космосе, а не только ядерного.