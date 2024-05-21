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Спикер Госдумы Володин будет присутствовать на прощании с Раиси

Песков: Володин будет присутствовать на церемонии прощания с Раиси

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналиста, действительно ли Володин будет присутствовать на церемонии прощания с Раиси, Песков ответил утвердительно.

До этого Песков говорил, что президент России Владимир Путин не поедет на церемонию погребения иранского коллеги Эбрахима Раиси, которого не стало накануне в результате крушения вертолета.

21 мая в иранском городе Тебриз началась церемония прощания с Раиси. В траурном шествии принимают участие несколько тысяч человек, большая часть из них облачены в одежды траурных цветов. Погребение пройдет в разных городах. После шествия гробы отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.

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Крушение вертолета Раиси
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