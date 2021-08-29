Преподаватели афганских вузов призвали талибов* не переделывать систему образования

Преподаватели афганских университетов призвали движение «Талибан» (организация запрещена в России) сохранить нынешнюю систему образования в Афганистане. Об этом бывший министр высшего образования страны Аббас Басир сообщил на конференции талибов по высшему образованию, передает ТАСС.

«Давайте не будем отвергать все, заводя новую систему, мы должны больше работать над тем, что у нас уже есть», — сказал он.

Ранее назначенный талибами министр высшего образования Абдул Баки Хаккани раскритиковал систему образования в Афганистане, заявив, что в ней мало внимания уделяется религии.

Также сообщалось, что талибы запретили музыку и работу женщин на радио в провинциях Газни и Кандагар.

Ранее представители «Талибана» пообещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют, равно как и многие другие.

По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщин отправляли с работы домой. Женщин обязали выходить на улицу только в сопровождении мужчин и «покрывать себя», когда они покидают помещение, им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.