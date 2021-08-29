Названы нетипичные симптомы коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о нетипичных симптомах коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, при коронавирусе у пациента могут встречаться самые разнообразные симптомы, так как нередко они наслаиваются на сопутствующие заболевания человека.

Так, врачи сталкивались с проявлением энцефалопатии, менингитами, последствиями, связанными с тромбозами различной локализации, диареей, сыпью, единичными случаями желтухи.

Пшеничная считает, что такая симптоматика может появляться у пациентов как из-за патологий, так и препаратов, получаемых во время лечения, а не только из-за коронавируса.

Ранее рассказал об осложнениях COVID-19, которые можно выявить только при обследовании.