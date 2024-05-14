Верховный суд РФ отклонил апелляцию по приговору журналисту Кара-Мурзе

Верховный суд РФ отклонил апелляцию журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), касающуюся вынесенного ему приговора о лишении свободы сроком на 25 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего в суде.

По данным агентства, мужчина имеет двойное гражданство — РФ и Великобритании. В материале отмечается, что он неоднократно критиковал российские власти за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и поддерживал санкции западных стран против РФ.

3 апреля Верховный суд РФ перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору Кара-Мурзе. Как рассказала адвокат Мария Эйсмонт, журналист отправил из колонии письмо со своей позицией по поводу приговора. Однако инстанция не получила послание в назначенное время, поэтому решила отложить соответствующее судебное заседание.

Ожидалось, что апелляцию рассмотрят 17 апреля. Но суд вновь перенес заседание на неопределенный срок. В результате решение по кассационной жалобе Кара-Мурзы было принято только сейчас.

В данный момент журналист отбывает наказание в исправительной колонии № 7 в городе Омске. Мужчину приговорили к лишению свободы за государственную измену, участие в работе нежелательной организации и фейки о Вооруженных силах РФ. Свою вину Кара-Мурза не признал.

Ранее Кара-Мурзу удостоили Пулитцеровской премии за статьи для газеты The Washington Post.