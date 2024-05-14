Ивановские десантники с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру, сообщили в Минобороны.
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил губернатор. Повреждения получили 21 квартира в 9 многоквартирных домах и школа.
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал свою встречу в Белграде с женой Владимира Зеленского Еленой и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он объяснил, что Белград считает нормальным стремление к сотрудничеству с Киевом.
«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?», — задался он вопросами.
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково (Новая Москва) протоиерей Леонид Царевский назвал Андрея Белоусова, которого президент Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны страны, настоящим патриотом и честным человеком.
Бойцы группировки «Север» взяли в плен солдат «Кракена» (запрещенная в России террористическая организация) и «Братства» (организация запрещена в России) в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию на поле боя и вопросы поддержки Киева со стороны США, заявили в Госдепе.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной, сообщили в Минобороны России.
Украинский студент Сергей Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за публикацию информации националистического характера, отчислен из МГУ.