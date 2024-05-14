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Политика

Военная операция на Украине, день 811-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 811-й день

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Александр Мельников/РИА Новости
Средства ПВО за прошлую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Украинского студента Гулько отчислили из МГУ после ареста за попытки собрать в интернете деньги для украинских военных. Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев, чтобы обсудить ситуацию на поле боя и поддержку со стороны Вашингтона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:06

Ивановские десантники с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру, сообщили в Минобороны.

8:53

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил губернатор. Повреждения получили 21 квартира в 9 многоквартирных домах и школа.

8:46

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал свою встречу в Белграде с женой Владимира Зеленского Еленой и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он объяснил, что Белград считает нормальным стремление к сотрудничеству с Киевом.

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?», — задался он вопросами.

8:31

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково (Новая Москва) протоиерей Леонид Царевский назвал Андрея Белоусова, которого президент Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны страны, настоящим патриотом и честным человеком.

8:25

Бойцы группировки «Север» взяли в плен солдат «Кракена» (запрещенная в России террористическая организация) и «Братства» (организация запрещена в России) в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

8:21

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию на поле боя и вопросы поддержки Киева со стороны США, заявили в Госдепе.

8:17

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной, сообщили в Минобороны России.

8:05

Украинский студент Сергей Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за публикацию информации националистического характера, отчислен из МГУ.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 811-го дня специальной военной операции России на Украине.

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