Военная операция на Украине, день 811-й

8:46

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал свою встречу в Белграде с женой Владимира Зеленского Еленой и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он объяснил, что Белград считает нормальным стремление к сотрудничеству с Киевом.

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?», — задался он вопросами.