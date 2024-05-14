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Следователям хотят разрешить приостанавливать денежные переводы

МВД хочет позволить следователям приостанавливать банковские операции без суда

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Shutterstock

И.о. главы МВД РФ Владимир Колокольцев в Совете Федерации предложил разрешить следователям приостанавливать банковские переводы в экстренных случаях без решения суда. Его слова передает ТАСС.

«Необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, которые не требуют отлагательства», — сказал он.

19 апреля в пресс-центре МВД России заявили, что следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности.

До этого в пресс-центре МВД Российской Федерации сообщили, что ведомство предлагает обязать банки и кредитные организации предоставлять правоохранителям запрашиваемую ими информацию, в том числе о переводах цифровых денег, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности — в течение суток.

Ранее были названы главные ошибки владельцев банковских карт.

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