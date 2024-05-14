Экс-тренер «Балтики» удивится, если команда победит «Спартак» в Кубке

Известный российский специалист, бывший главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. В комментарии Legalbet он назвал красно-белых фаворитом этого противостояния, отметив, что поражение москвичей очень его удивит.

«Спартак» — фаворит. Кубок в конце сезона будет для них приоритетнее РПЛ. Им нужен титул, а в Кубке трофей близок. К тому же у них есть два равноценных состава, готовых играть через день. Психология у них сейчас тоже на высоком уровне. Несомненно, я очень сильно удивлюсь, если «Спартак» проиграет «Балтике», — заявил Непомнящий.

Эксперт констатировал, что главная задача «Балтики» на данный момент заключается в сохранении прописки в премьер-лиге. В случае, если бы команда уже обезопасила себя от вылета, «Спартаку» могло бы прийтись гораздо тяжелее в кубковой игре с калининградцами. Однако при текущих раскладах, считает Непомнящий, в Кубке «Балтика» не будет играть оптимальным составом.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится в Калининграде во вторник, 14 мая. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Ранее капитан «Спартака» Джикия обратился в суд.