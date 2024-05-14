Мелинда Гейтс уйдет из Фонда Гейтса

Мелинда Френч Гейтс уходит с поста сопредседателя крупнейшего в США благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтсов, которому она помогала руководить на протяжении 24 лет после его создания в 2000 году. Об этом пишет Financial Times.

«После тщательных раздумий я приняла решение уйти с поста сопредседателя», — написала Френч Гейтс в письме в соцсети Х.

По условиям брачного контракта, Френч Гейтс получит от экс-супруга дополнительно $12,5 млрд для финансирования ее филантропических проектов. В последние годы она сосредоточилась на положении женщин и семей.

«Сейчас критический момент для женщин и девочек в США и мире — тем, кто борется за равноправие, срочно нужна поддержка», подчеркнула она.

Запущенный в 2000 году фонд ставил цель улучшить жизнь людей путем снижения детской смертности и ликвидации болезней. В прошлом году он выделил $7 млрд грантов, став крупнейшим благотворительным фондом в США и главным спонсором вакцин от COVID-19.

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