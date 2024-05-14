В Финляндии одобрили закон о беженцах на границе с РФ

Конституционный комитет Финляндии единогласно принял законопроект о пограничной процедуре для беженцев на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает местное агентство SSS.

«Закон о пограничной процедуре может быть принят без каких-либо препятствий со стороны Конституции», — отмечается в материале.

Согласно нововведению, в случае ускоренной процедуры предоставления убежища решение должно быть принято в течение одного месяца, а не шести, как раньше. Помимо того, лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, не смогут переехать из Финляндии в другие страны Евросоюза во время рассмотрения их заявления.

Незадолго до этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия границы с Россией для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах.

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