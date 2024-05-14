«В идеале судить с арестом недвижимости и заработка». За что Макаревичу грозит уголовное дело Артисту Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил иноагентов

Музыканту Андрею Макаревичу* грозит уголовное дело из-за того, что он не маркирует свои посты как иноагент. Ранее рокера уже несколько раз за это штрафовали. Вдобавок солиста «Машины времени» проверят на экстремизм из-за разговора с пранкерами, притворившимися Зеленским. В этой беседе артист пожелал Украине победы. Подробности — в нашем материале.

Против лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента, передало агентство ТАСС.

«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Соответствующее дело грозит музыканту по ст. 330.1 УК. Первые два раза за неисполнение обязанностей иноагента предусмотрена административная ответственность, затем уголовная. Макаревич уже дважды нарушил закон. Летом 2023 года исполнителя оштрафовали на 35 тыс. руб. за то, что он не указал в соцсетях, что имеет статус иноагента .

«Он маркирует все свои публикации. Может быть, пропустил какую-то одну», — прокомментировал тогда представитель рокера.

13 мая суд вновь выписал Макаревичу штраф за то же самое нарушение . Музыкант пропустил маркировку в нескольких постах во «ВКонтакте». Его адвокат Александр Альдаев настаивал на том, что страница в соцсети на имя Макаревича на самом деле принадлежит не ему. Однако представитель Роскомнадзора в ответ указала, что аккаунт верифицирован надлежащим образом, в нем есть ссылки на другие страницы артиста, а некоторые посты содержали необходимую маркировку.

Кроме возможного уголовного дела, рокера проверят на экстремизм из-за пранка Вована и Лексуса , которые позвонили Макаревичу под видом украинского президента Владимира Зеленского, уточнил источник ТАСС. Блогеры выложили запись разговора 13 мая.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев из-за этого пранка потребовал признать Макаревича экстремистом и пожизненно закрыть ему въезд в РФ:

«Макаревич потек в прямом и переносном смысле. Разоблачил сам себя... Он выступает против российского государства. В этой связи я хочу ему прижизненно закрыть въезд в Россию, обозначить его как экстремиста и террориста. В идеале его судить с арестом недвижимости и заработка».

Что Макаревич сказал «Зеленскому»

В беседе с «Зеленским» музыкант сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, и пообещал в честь нее дать отдельный концерт на Украине.

«Я первый день победы вашей... с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт... Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — сказал Макаревич.

Артист уточнил, что пока не может посещать Украину. Дело не в страхе, пояснил лидер «Машины времени», он просто не способен «ступить на землю, которую бомбит страна, где я родился».

«Зеленский» поинтересовался, поддерживает ли Макаревич ВСУ. Тот признал, что не спонсирует украинскую армию, только «достаточно ощутимо» помогает пострадавшим. При этом исполнитель не исключил финансирование ВСУ в будущем.

Собеседник рокера попытался вывести его на обсуждение личности Степана Бандеры, подчеркивая, что на Украине националист считается героем. Макаревич ограничился обобщенными фразам на этот счет:

«Все эти истории, не только Украины, любой страны, они всегда сотканы из мифов и превращаются в орудие пропаганды. Чаще всего через десятилетия про них просто забывают. Вот сейчас пойди поговори с кем-нибудь, а кто такой был Троцкий? (один из организаторов Октябрьской революции и идеологов марксизма, в итоге проиграл внутрипартийную борьбу за власть, выслан из СССР) Да один из десятерых вспомнит. Вот так и с Бандерой, кто такой был Бандера?»

Макаревич также подчеркнул, что не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя в Израиле как дома. В конце диалога рокер пожелал украинскому президенту здоровья и «всех победить». «Зеленский» на прощание сказал артисту «Слава Украине», а тот продолжил лозунг. В России фраза признана экстремистской как часть символики запрещенной Организации украинских националистов (ОУН).

«Это Россия уехала от вас»

Лидер «Машины времени» утверждал, что перебрался в Израиль из-за скорого рождения сына еще до начала полномасштабного конфликта на Украине. У Макаревича родился ребенок 30 марта 2022 года в Тель-Авиве, мать — четвертая жена музыканта Эйнат Кляйн, израильская журналистка и фотограф.

В конце апреля 2022-го группа Макаревича сообщила, что их концерты отменяют в России. После этого сам Макаревич говорил, что не возвращается на родину именно из-за этого:

«Я не понимаю, что я буду там делать. Концерты наши запрещены. Сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно».

Осенью 2023 года у Макаревича начались проблемы с концертами в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. С его слов, «какие-то странные люди» завалили угрозами организаторов. Артист связал это не с Россией, а со своей поддержкой Израиля в войне с ХАМАС.

За границей Макаревич неоднократно выступал против российских действий на Украине и в сентябре 2022 года попал в перечень иноагентов. Он прокомментировал это словами «ну наконец-то».

«Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», — заявил Макаревич.

Также он резко высказывался против тех, кто в России критикует уехавших звезд. Их мнение музыкант обозвал тявканьем.

«Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы», — говорил Макаревич.

В начале февраля в Москве умер 70-летний бывший барабанщик «Машины времени» Юрий Борзов. Макаревич сообщил, что не прилетит в Россию ради его похорон.