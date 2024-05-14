Ребенок в светящейся шапке разозлил пассажиров самолета, которым мешал спать

Пассажиров самолета разозлил ребенок, который сидел в светящейся шапке и мешал им спать, пишет Independent. После кадров с места событий к лагерю рассерженных примкнули и пользователи соцсетей.

Как рассказал один из пассажиров, опубликовавший фото ребенка из самолета, когда бортпроводники выключили освещение в салоне, чтобы люди могли поспать во время ночного перелета, в самолете появились яркие вспышки света, похожие на огни ночного клуба.

Яркий свет мешал спать пассажирам вокруг, а позже оказалось, что его источником была шапка на голове у ребенка. Судя по всему, родители малыша не переживали, что он может доставить неудобства остальным.

«Я бы сошел с ума», — пишут комментаторы.

Неизвестно, чем закончилась эта история, но люди понадеялись, что бортпроводницы сделали ребенку и родителям замечание.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за плохих запахов из туалета.