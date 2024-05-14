Белоусов призвал усилить контроль за ценами при гособоронзаказе

Кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа следует усилить. Его слова приводят «Известия».

«Ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования», — заявил он.

Также Белоусов заявил, что достижение победы с минимальными потерями среди людей главной задачей в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу. 65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Ранее стала известна новая должность Шойгу.