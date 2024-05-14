Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов призвал усилить контроль за ценами при гособоронзаказе

Белоусов: контроль за ценами при формировании гособоронзаказа следует усилить

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа следует усилить. Его слова приводят «Известия».

«Ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования», — заявил он.

Также Белоусов заявил, что достижение победы с минимальными потерями среди людей главной задачей в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу. 65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Ранее стала известна новая должность Шойгу.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами