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Закон об иноагентах принят в третьем чтении парламентом Грузии

Закон об иноагентах принят парламентом Грузии в третьем чтении

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Irakli Gedenidze/Reuters

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Об этом свидетельствуют результаты голосования, заседание законодательного органа транслировалось на сайте парламента.

За проголосовали 84 депутата, против – 30.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.

До этого премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии не будет «майдана» по украинскому сценарию.

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении проект закона об иноагентах. Комитет одобрил документ в течение нескольких минут. При этом представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

11 мая в Грузии прошла самая массовая акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. На митинг пришли несколько тысяч человек. Демонстрация закончилась из-за проливного дождя.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» подразумевает регистрацию неправительственных организаций и средств массовой информации в реестре организаций, которые продвигают интересы иностранных государств, если 20% их годового дохода является финансированием извне.

Ранее брата президента Грузии заметили на митинге против закона об иноагентах.

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