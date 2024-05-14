Всех оппозиционеров, задержанных в Ереване, освободили

В министерстве внутренних дел Армении заявили, что все 63 оппозиционера, которые были задержаны за перекрытие ереванских улиц с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, освобождены. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в течение дня в участки доставили 63 человека из-за невыполнения законных требований полиции, всех их освободили.

До этого в МИД Армении заявили, что в Ереване, по состоянию на 12:30 мск, задержали 63 активиста, которые перекрывали улицы армянской столицы.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

13 мая архиепископ призвал ужесточить давление на армянскую власть путем акций гражданского неповиновения.

До этого в Ереване начались задержания митингующих.