Еврокомиссия призвала Испанию ужесточить ограничения против Huawei

Еврокомиссия запросила у правительства Испании доказательства того, что страна внедрила эффективную систему ограничений в отношении китайской компании Huawei, пишет газета El País.

Брюссель добивается от Мадрида гарантий, что к представляющим риск поставщикам будут применяться ограничения при развертывании сети 5G в регионе.

В ЕК рекомендовали исключить иностранных поставщиков оборудования, таких как Huawei, из цепочек поставок для создания 5G-сетей на территории Евросоюза еще в 2020-м. Год назад Брюссель признал 5G-технологии Huawei опасными и объявил о намерении полностью от них отказаться.

На прошлой неделе США наказали Huawei новыми санкциями, запретив Intel и Qualcomm продавать свои чипы китайской компании.

Ранее сообщалось, что Вашингтон хочет еще больше ограничить доступ КНР к своим ИИ-технологиям.