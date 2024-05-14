Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбурге водителя госпитализировали после того, как его автобус полностью сгорел

В Оренбурге сгорел пассажирский автобус

close
100%
«Оренбург»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Оренбург»

В Оренбурге водитель попал в больницу после возгорания автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Салмышской. По предварительным данным, у средства передвижения загорелся моторный отсек. В результате огонь охватил транспорт в тот момент, когда он ехал по дороге.

Пассажиры не пострадали. Водитель получил ожоги верхних и нижних конечностей. О степени травм и том, в каком состоянии находится человек, не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал «Оренбург 24/7», автобус оперативно потушили.

На данный момент в ситуации разбирается полиция. Сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге очевидцы заметили, как парит лазурный автобус. По словам представителей компании «Третий парк», причина произошедшего заключается в неисправности системы охлаждения. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее два автомобиля столкнулись и выгорели дотла на трассе в Приангарье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами