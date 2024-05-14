В Оренбурге водителя госпитализировали после того, как его автобус полностью сгорел

В Оренбурге водитель попал в больницу после возгорания автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Салмышской. По предварительным данным, у средства передвижения загорелся моторный отсек. В результате огонь охватил транспорт в тот момент, когда он ехал по дороге.

Пассажиры не пострадали. Водитель получил ожоги верхних и нижних конечностей. О степени травм и том, в каком состоянии находится человек, не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал «Оренбург 24/7», автобус оперативно потушили.

На данный момент в ситуации разбирается полиция. Сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге очевидцы заметили, как парит лазурный автобус. По словам представителей компании «Третий парк», причина произошедшего заключается в неисправности системы охлаждения. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее два автомобиля столкнулись и выгорели дотла на трассе в Приангарье.