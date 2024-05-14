Украина денонсировала соглашение СНГ

Правительство Украины денонсировало заключенное в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Соглашение было подписано 22 января 1993 года в Минске. Документ был подписан, исходя из необходимости обеспечить защиту межгосударственных секретов при осуществлении политического, экономического, научно-технического и военного сотрудничества.

10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

23 апреля Украина вышла из соглашения о модернизации гражданской авиации стран — участниц СНГ. Отмечалось, что данное решение принято из соображений национальной безопасности и с целью усиления мер по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности республики.

Также Украина вышла из соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве пограничных областей.

Ранее российская армия взяла еще один населенный пункт под Харьковом.