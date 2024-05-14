Украине предложили отказаться от конвенции о запрете противопехотных мин

Руководству Украины следует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин для того, чтобы защитить границы своего государства. К такому выводу пришел бывший посол республики в Соединенных Штатах Валерий Чалый, чьи слова приводит РИА Новости.

По мнению экс-дипломата, продвижение Вооруженных сил (ВС) России через границу в Харьковском направлении фронта ставит в другом ракурсе участие Киева в Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

«Украина должна начать серьезное обсуждение <...> потенциального выхода из настоящей конвенции», — утверждает бывший сотрудник дипмиссии.

По мнению Чалого, обсуждения должны пройти на уровне Совета нацбезопасности и обороны Украины, а также после консультаций с партнерами и союзниками.

Он обратил внимание, что Россия, США и Китай не ратифицировали означенное соглашение.

В ноябре ООН обвинила Украину в нарушении Оттавской конвенции, которую Киев ратифицировал в 2005 году. ВСУ подозревают в использовании снарядов во время боев в Изюме в 2022 году. В ООН утверждают, что Россия тоже использовала противопехотные мины в ходе СВО, но она, в отличие от Украины, не ратифицировала конвенцию.

Ранее российские военные получили новую обувь с защитой от подрыва на минах.