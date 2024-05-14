Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД готовит реформу в миграционной сфере

Булавин: МВД готовит реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокусе»

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Министерство внутренних дел Российской Федерации намерено провести реформу в миграционной сфере после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин, трансляция выступления которого ведется на сайте Совфеда.

«Наше стремление — упорядочить, узаконить пребывание мигрантов, вывести как можно больше из тени эту категорию граждан и осуществлять более жесткий за ними контроль», — сказал он.

14 мая кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что преступления мигрантов составляют 4% от общего числа совершенных правонарушений в России.

До этого в России завершили работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Законопроект был внесен в правительство России 29 марта. Он содержит целый рад нововведений.

Всем иностранным гражданам при въезде в Россию придется пройти процедуру дактилоскопирования.

Для всех иностранных граждан будет создаваться цифровой профиль, представляющий собой совокупность всех сведений о них.

Ранее сообщалось, что русскую семью депортируют из Екатеринбурга в Казахстан.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами