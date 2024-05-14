В Совфеде оценили перспективу отношений Грузии с Западом

Принятие парламентом Грузии закона об иноагентах говорит о проявлении характера властями страны, однако западные политтехнологи не прекратят интриги в условиях действия упомянутого закона. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это проявление характера нынешней грузинской власти. Впрочем, известные всем западные спонсоры и политтехнологи интриги не прекратят», - подчеркнул он.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против – 30.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении проект закона об иноагентах. Комитет одобрил документ в течение нескольких минут. При этом представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» подразумевает регистрацию неправительственных организаций и средств массовой информации в реестре организаций, которые продвигают интересы иностранных государств, если 20% их годового дохода является финансированием извне.

Ранее премьер Грузии отверг возможность майдана в стране.