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Кандидат в главы МВД РФ заявил об усугублении нехватки личного состава

Колокольцев заявил, что личному составу МВД РФ не хватает 152 тысяч человек

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МВД РФ

Проблема нехватки личного состава в министерстве внутренних дел РФ за последнее время усугубилась. На данный момент дефицит составляет 152 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы упомянутого ведомства Владимира Колокольцева.

Во вторник, 14 мая, чиновник прибыл в Совет Федерации РФ для участия в пленарном заседании по утверждению кандидатур на посты федеральных министров. Колокольцев выступил с речью, в том числе рассказав о ситуации в возглавляемом им ведомстве.

«Скажу не что мы делаем, мы делаем все, что можем, я скажу, что мы не можем. Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась», — отметил министр.

Он уточнил, что на данный момент МВД РФ не хватает 152 тыс. сотрудников. Это количество является усредненным показателем по всем регионам страны, подчеркнул Колокольцев.

В качестве примера чиновник привел ситуацию в Москве. По его словам, сейчас в российской столице некомплект участковых уполномоченных полиции достигает 75%.

Ранее Колокольцев назвал число раскрываемых в стране дел по факту разбойных нападений.

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